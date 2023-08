Støre vil ikke snu om Melkøya

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjør det klart i et intervju med VG at han ikke lar seg rokke av den massive kritikken mot Melkøya-prosjektet.

Han erkjenner at planen er helt avhengig av massiv utbygging av vindkraft - og at det er en risiko. Statsministeren understreker at motstand fra reindriftsnæringen ikke kan sette full stopp for videre utbygging av kraft i Finnmark.

– Vi kommer ikke videre med å utvikle samfunnet hvis vi sier at det er noen som bare sier ja, og noen som bare sier nei. Da må vi gå videre og se hvordan vi kan avveie interessene, sier Støre til VG.

Støre lover videre at elektrifiseringen av Melkøya ikke vil gi nordlendinger «søringpriser» på strøm.

– Det var derfor det var uaktuelt for regjeringen å kun gå inn for elektrifisering av Melkøya alene. Derfor har vi sagt at det skal produseres minst like mye ny fornybar kraft i Finnmark som det Melkøya trenger innen 2030, sier han.

For å unngå at Melkøya-elektrifiseringen i seg selv skal drive opp prisene må det bygges ut i overkant av 350 megawatt ny kraft i Finnmark innen 2030. I tillegg til vindkraft skal også vannkraftverket i Altavassdraget oppgraderes.