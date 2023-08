Båt med to personer har kjørt i en stolpe i Tromøysund i Arendal

NTB

En båt med to personer har kjørt i en stolpe ved Frisøya i Tromøysund i Arendal. Begge er tatt opp av vannet, skadeomfanget er uvisst, opplyser politiet.

– Vi fikk melding om at en fritidsbåt hadde kjørt i en stake. Det var to personer om bord. Vi har sendt både redningsskøyte, luftambulanse og redningshelikopter til stedet, forteller redningsleder Vincent Roos ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge til NTB.

De fikk melding om ulykken klokken 19.14 via medisinsk nødsentral.

– Det var folk i en forbipasserende båt som ringte AMK. De tok om bord de to fra båten som kjørte i staken, og fraktet dem til land, sier Roos.

– Begge personene er tatt under behandling av helsepersonell, ukjent skadeomfang, skriver Agder politidistrikt på X/Twitter.