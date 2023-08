Den amerikanske skuespilleren Will Smith er i Tromsø

NTB

Den amerikanske skuespilleren og rapperen Will Smith landet fredag i Tromsø med privatfly.

Smith ankom med et privatfly fra Svalbard, skriver Nordlys. Årsaken til norgesbesøket er foreløpig ikke kjent, men Smith skal ifølge den britiske avisen The Independent være med i en ny reiseserie for National Geographic kalt «Pole to Pole». Serien skal følge Smith på den rundt 42.000 kilometer lange reisen fra pol til pol.

Will Smith har spilt i serier og filmer som «The Fresh Prince of Bel-Air», «Bad Boys», «Men in Black» og «Pursuit of Happyness», mens Grammy-prisene har vanket for utgivelsene «Summertime», «Men In Black», «Gettin’ Jiggy Wit It» og «Parents Just Don’t Understand».

Ifølge avisen reiste Smith sannsynligvis videre til Arnøya i Nord-Troms.