Nelly (92) ble evakuert av politiet: – Har aldri sett elva så stor

92 år gamle Nelly Voreland ble evakuert av politiet torsdag. Hun har egentlig ikke tid til å være evakuert, for hagen hjemme er full av modne bær som må plukkes. Foto: Frederik Ringnes / NTB

NTB

Da politiet banket på hos 92 år gamle Nelly Voreland, måtte hun pakke sakene sine og evakuere fra huset sitt. Nå blir hun tatt vare på av mange frivillige.

– Jeg sitter så koselig i stua mi og leser Ringbladet. Så banker det på døra. Der står det to unge, fine politimenn. «Du har ikke lov til å bo her», sa dem, forteller Voreland til NTB.

Hun er én av mange evakuerte som er innlosjert på Sundvolden Hotel i Hole kommune. Like ved huset hennes ligger Randselva, som er en del av Drammensvassdraget.

– Elva var veldig svær. Jeg har aldri sett den så stor, sier 92-åringen.

Voreland gjorde som politiet sa, og de hjalp henne med å pakke.

– Jeg fikk ikke med meg mer enn halvparten enn hva jeg skulle, men det er vel det samme.

– Så kom jeg hit i politibilen. Var ikke det moro! sier 92-åringen og ler.

Ved godt mot

På Sundvolden ble hun torsdag tatt imot av mange frivillige, blant annet Heidi Bekkevold, som er leder for Røde Kors ungdom i Ringerike og Hole.

– Det første fokuset har vært å kartlegge helsebehovene til dem som er her. Så kommer alt det andre i andre rekke, sier Bekkevold

Hun sier de fleste er ved godt mot.

– De er veldig takknemlige for jobben vi gjør og at de er trygge, sier hun.

– Norge på sitt beste

92 år gamle Voreland sitter i solveggen når Jonas Gahr Støre (Ap) ankommer for å besøke de evakuerte. Han fikk møte flere av de 40 barna som er på Sundvolden. Statsministeren sier han blir glad for å se hvordan lokalbefolkningen står på.

– Beredskapsteamet her i kommunen, frivillige, Røde Kors og Sanitetskvinnene spiller skikkelig på lag. Det er Norge på sitt beste, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Innsatsen i vanskelige tider er Norge på sitt beste, ifølge statsministeren. Foto: Frederik Ringnes / NTB Les mer Lukk

Også justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og olje og energiminister Terje Aasland (Ap) var med på besøket. Mehl benyttet anledningen til å hylle det sivile bidraget – fra bønder som bygger flomvoller, gravemaskinførere som begrenser skader på kraftverk og frivillige organisasjoner.

– Jeg er veldig imponert og stolt over innsatsen som gjøres fra både frivillige, nødetater og Forsvarets folk, sier Mehl.

Voreland vil hjem og plukke bær

Det er uvisst når Voreland kan flytte tilbake til huset sitt ved Randselva, men det røde farevarselet for flom er så langt utvidet til søndag. Hun forteller imidlertid at hun har det fint på Sundvolden.

Justis- og beredskapsministeren snakket med flere evakuerte. Hun sier beredskapen er under et enormt press. Foto: Frederik Ringnes / NTB Les mer Lukk

– Jeg skulle egentlig vært hos legen i dag, men det har disse koselige jentene her ordnet for meg, sier hun.

Hun er ikke bekymret for at huset blir tatt av flom. Bare oppholdsværet holder seg, tror Voreland at hun snart kan flytte hjem. Der har hun nemlig mye å gjøre.

– Jeg lengter hjem. Jeg har solbær, hvitrips, rødrips og bringebær. Og eplene var begynt å bli litt røde på den ene siden.

– Så du har egentlig ikke tid til å være her?

– Nei, jeg har ikke det.