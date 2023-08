Svindelforsøk med politiets nummer på Fosen

NTB

Politiet i Trøndelag melder om flere titalls forsøk på svindel på Fosen. Noen som utgir seg for å være politiet, prøver å skaffe seg folks personopplysninger.

– Politiet i Trøndelag ber innbyggere være oppmerksom hvis noen ringer fra nummer 48 86 67 60, oppgir å være fra politiet og sier at du er blitt svindlet. Deretter ber de om å få personopplysninger eller BankID for å få stanset svindelen, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet sier de gjør det de kan for å forhindre slike hendelser, men at det er opp til enkeltpersoner å være på vakt. De opplyser videre at politiet aldri vil be om folks personnummer eller BankID.

– Vær varsom for de som bruker frykt, nysgjerrighet, usikkerhet, kjærlighet, investeringer og penger for å få opplysninger fra deg, skriver de.