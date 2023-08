Politiet: Utsett hyttebesøket til Hans' herjinger er over

NTB

Dropp hyttebesøket i helga – selv om du er bekymret for at ekstremværet har herjet med bygningen, oppfordrer Politidirektoratet.

– Vi har full forståelse for at mange hytteeiere er engstelige for hyttas tilstand etter ekstremværets herjinger, men håper folk lar være å ta turen nå bare for å sjekke. Dette for å unngå unødvendig belastning på utsatte veier og omkjøringsveier, sier stabssjef i Politidirektoratet, Lars Aune.

Ekstremværet Hans og enorme vannmengder har gjort skade på veier, strømnett og vannledninger – og flere steder er det fare for skred.

– Ressursene i de flomrammede kommunene er allerede under stort press og mange tilreisende vil kunne øke presset ytterligere, poengterer Aune.