Ordføreren i Hamar: – Stupetårnet kan havne i Eidsvoll

Det mye omtalte stupetårnet på Hamar kan løsne som følge av flommen i Mjøsa. Foto: Fredrik Hagen / NTB Les mer Lukk

NTB

Uværet Hans skaper stadig nye utfordringer. Nå kan vannmassene by på et skikkelig mageplask for et av landets dyreste stupetårn.