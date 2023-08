NVE venter at flommen vil stige flere steder

NTB

NVE venter at både Drammensvassdraget, Mjøsa og Øyeren kommer til å fortsette å stige. I Øyeren ventes vannstand på 1995-nivå.

Alt vannet i Glomma og Mjøsa skal gjennom innsjøen Øyeren, som ligger i tidligere Akershus og Østfold. Ifølge prognosene kommer Øyeren til å stige med to meter til.

– Vannstanden i Mjøsa forventes å stige nesten en meter. Det er litt under nivået på referanseflommen vi har fra 1995, men lenger ned i Øyeren og nedre deler av Glomma kan flommen bli på samme nivå som i 1995, sier seksjonssjef Ivar Berthling i NVE til NRK.

Storflommen på våren og forsommeren 1995 var den verste siden 1789.

I de øvre delene av vassdragene er flomtoppen nådd. Fredag stiger fortsatt vannføringer i elver i Drammensvassdraget, men Berthling sier at prognosene for Drammen ikke er like ille som fryktet.

– Sånn som det ser ut nå, tror vi at vannstanden ned mot Drammen ikke blir så høy som vi hadde fryktet. Det vil si at vi kommer til å holde oss på oransje nivå fra Mjøndalen og nedover, med en flomtopp som kanskje allerede er nådd, sier Berthling.