Flommen: Disse togstrekningene er stengt

NTB

Som følge av ekstremværet på Østlandet er en rekke togstrekninger stengt. Dette er status fredag morgen.

* Bergensbanen: Stengt mellom Geilo og Hønefoss. Prognose for åpning er mandag 14. august.

* Dovrebanen: Stengt mellom Lillehammer og Eidsvoll. Prognose for åpning er mandag 14. august klokken 03.30. Det er også stengt mellom Hunderfossen og Støren. Der har ikke Bane Nor noen prognose for åpning.

* Rørosbanen: Stengt mellom Hamar og Røros. Ny oppdatering fredag klokken 12.

* Gardermobanen: Færre spor i bruk ved Eidsvoll på grunn av flom. Noen forsinkelser og innstillinger vil oppstå. Ny oppdatering fredag klokken 12.