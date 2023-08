Mjøsa flyter over av rundballer

NTB

Gudbrandsdalslågen har tatt med seg mange rundballer ut i Mjøsa. Nå får bønder kritikk for dårlig sikring.

Ifølge Statsforvalteren flyter det minst 200 rundballer ved Lågens utløp i Mjøsa. De har også fått melding om rundt 100 rundballer midt ute i Losna, melder NRK.

Leder i Innlandet Bondelag Elisabeth Gjems forteller at flommen har gått høyere enn det mange bønder forventet.

– Det er mange som har jobbet veldig intenst med å berge rundballer. De har satt det på det de oppfatter som trygt land, men så har flommen gått høyere enn forventet, sier hun.

Samtidig mener hun at dette er en lærepenge.

– Nå ser vi at en nedbørsflom kan bli så stor som dette. Hver rundball er gull verdt for oss, og vi er veldig lei oss for at de forsvinner i elver og vassdrag.