Én kommune kan stanse vindsatsing i Finnmark

Ordfører i Lebesby Sigurd Kvammen Rafaelsen (Ap) mener vindkraft vil være viktig for kommunen. – Jeg opplever at mange er positive, sier han. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Regjeringens planer om kraftløft i Finnmark kan stå og falle på valgresultatet i Lebesby kommune, med 1200 innbyggere.

Regjeringen har lovet at det skal bygges ny kraftproduksjon tilsvarende det elektrifisering av Melkøya vil kreve, omtrent fire terawattimer, innen 2030.

Men om løftene skal realiseres kan det avhenge av valgresultatet i Lebesby kommune i Finnmark der de største vindkraftprosjektene er under planlegging, skriver Klassekampen.

Ap og Høyre har flertall

En oversikt fra NVE viser at direktoratet i dag har sju vindkraftprosjekter til behandling eller som har fått konsesjon. To av de største prosjektene er Davvi vindkraftverk og Laksefjord vindkraftverk i Lebesby. De to alene vil kunne gi nesten 4 TWh ny kraftproduksjon og stå for 45 prosent av all ny vindkraftkapasitet NVE har til behandling i Finnmark.

Om de ikke blir bygd, vil det bli krevende for Finnmark å nå regjeringens kraftmål i 2030. Dermed vil valget i Lebesby få stor nasjonal betydning. Ved kommunevalget i 2019 var det 1056 stemmeberettigede i kommunen.

Fire partier stiller liste. Ap, Høyre, SV og Sp. Ap og Høyre er for begge prosjektene, mens SV og Sp er imot Davvi og skeptiske til Laksefjord, skriver Klassekampen. I 2019 hadde Ap og Høyre til sammen 53 prosent av stemmene, mens SV og Sp hadde 37 prosent.

Viktig

Ordfører Sigurd Rafaelsen (Ap) mener vindkraft vil være viktig for kommunen. Om begge prosjektene realiseres vil det gi 170 millioner i årlige inntekter.

– Jeg tror de fleste bryr seg om at vi skal ha en bærekraftig velferdstilbud, godt kulturtilbud og levedyktige bedrifter. Dette kan gi store muligheter for folk og bedrifter, sier Rafaelsen.