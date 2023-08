Fire år siden angrepet på Al-Noor-moskeen: – Radikalisering oppstår ikke i et vakuum

NTB

Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) deltok på markeringen på fireårsdagen for drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og terrorangrepet på Al-Noor Moskeen.

– Vi må ta alle former for høyreekstremisme og rasisme på alvor. Vi må anerkjenne at det finnes. At det er farlig, og at det kommer fra et sted. Radikalisering oppstår ikke i et vakuum, sier kulturministeren til NTB.

Statsråden brukte også tid til å gi skryt til Al-Noor-moskeen og hvordan de har håndtert terrorangrepet som rammet dem for fire år siden.

– Fremmedfrykt bekjemper vi ved å invitere hverandre inn. Ved å bli kjent. Og der har Al-Noor gått foran med et veldig godt eksempel, sier Jaffery.

Markeringen ble holdt på Al-Noor-moskeen i Bærum. Til stede på markeringen var også Ihle-Hansens mor, samt ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog, Vikens varaordfører Camilla S. Eidsvold, og stortingsrepresentanter fra Akershus, Jan Tore Sanner og Åsmund Aukrust.

For fire år siden skjøt og drepte Philip Manshaus sin 17 år gamle stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen i deres barndomshjem på Eiksmarka øst i Bærum. Deretter kjørte han til Al-Noor-moskeen og gjennomførte et terrorangrep. Han ble overmannet i moskeen før han fikk angrepet noen.

Manshaus var motivert av høyreekstremt og radikalt tankegods og hadde som mål å skyte muslimer i moskeen.

– I dag minnes vi Johanne, og vi minner hverandre på at vi er et stort «vi» her i landet vårt, sier Jaffery.