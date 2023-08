Strømmasta ved kraftverket på Braskereidfoss er sprengt

NTB

Strømmasten med strømledninger som strekker seg over elva ved kraftverket Braskereidfoss, ble sprengt rundt 20.30 torsdag kveld.

Målet med sprengingen var å «koordinert sprenge ledningene på hver side og la masten gå i elven», skriver VG.

– De strømledningene som henger over elva bak oss de utgjør en fare for ytterligere skader på kraftverket og for eventuell trafikk på fylkesveien på andre siden av elva, sa innsatsleder Kjetil Enger til avisen.

Tidligere torsdag gjennomførte politiet prøvesprengninger på materialet som finnes i strømledningene som henger over elva ved kraftverket.

En feil førte til at turbinene stoppet i Braskereidfoss kraftverk onsdag morgen. Da skulle flomslusene i demningen åpnet seg automatisk, noe som ikke skjedde. Etter hvert flommet vannet inn i kraftstasjonen, og onsdag ettermiddag brast demningen.