Nytt boligområde i Hønefoss evakueres på grunn av rasfare

NTB

Flere adresser i boligområdet Vesterntangen i Hønefoss evakueres umiddelbart på grunn av rasfare torsdag ettermiddag.

– Møtested er Nansenveien 14 der busser står klare raskt. Alle fraktes til Sundvolden Hotel, skriver Ringerike kommune på sin facebookside.

Røde Kors og sivilforsvaret bidrar med evakuering, skriver kommunen.

Over 1700 mennesker er så langt evakuert i Hønefoss og andre steder i Ringerike kommune. Torsdag morgen var det varslet at flere kunne bli evakuert. Vesterntangen ligger der Randselva og Begna blir til Storelva like utenfor sentrum.

Kommunedirektør Tore Isaksen sa til NTB torsdag formiddag at han venter at vannet i elvene i byen vil fortsette å stige fram til i natt.

Flere steder i Hønefoss er det kvikkleire i grunnen, blant annet rett i nærheten av Ringerike Folkehøgskole. Her er beboere evakuert som følge av rasfare.