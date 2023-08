NTB

På Kongsvingerbanen er det åpnet for trafikk igjen. Strekningen har vært stengt siden mandag kveld.

På sine nettsider melder Bane Nor at Kongsvingerbanen er åpnet for trafikk mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Strekningen stengte mandag kveld som følge av uværet Hans.

Bane Nor skriver at første R14 tog fra Kongsvinger gikk klokken 13.39, mens første tog fra Asker har avgang klokken 14.39.

De opplyser om at reisende fremdeles må forvente redusert trafikk.