Ny app skal sjekke flåttbitt

Flåttsenteret lanserer denne uka appen Flåttsjekk. Målet er å sjekke mistenkte flåttbitt med raske råd om videre tiltak.

– Ved flåttbitt er det normalt å ha forbigående rødhet rundt bittstedet, mens hudinfeksjoner som skyldes borreliose, utvikler seg over dager til uker og gir utslett med svært varierende utseende. Ikke alle er klar over dette, sier rådgiver og allmennlege Harald Reiso ved Flåttsenteret – Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.

Appen er utviklet i samarbeid med Norsk Lyme Borreliose-Forening (NLBF) og firmaet Egde Consulting. I appen logger man seg på ved hjelp av personnummer, og datamaterialet kan gi grunnlag for en database som kan bidra i videre forskning, sier Reiso.

Årlig behandles 7000 nordmenn for borreliose-utslett hos fastlegen sin.

– Borreliose-utslett kan noen ganger ligne på sopputslett, andre hudinfeksjoner eller allergisk utslett. Ubehandlet borreliose-utslett medfører økt risiko for at borreliabakterier sprer seg til andre deler av kroppen og gir for eksempel borreliainfeksjon i nervesystemet, forklarer Reiso.