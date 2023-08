Tidoblet salget etter «Hans»

En snømåke flyter i vannet på Dokka camping som er delvis oversvømt av vann som følge av at Dokkaelva har gått over sine bredder. Ekstremværet «Hans» har truffet Østlandet med kraftig regnvær og Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for svært kraftig regn, flom og jordskred i Viken nord for Oslo, Innlandet og deler av Trøndelag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Salget av vannpumper, presenninger, luftavfuktere og regntøy har skutt i været.

– Vi har sett en tidobling i omsetningen av vannpumper, avtappingsslanger og avløpsrør sammenlignet med fjoråret, opplyser pressekontakt i Biltema, Laila Solberg til TV 2.

Mange steder i Sør-Norge er situasjonen kritisk. Hele boligfelt står under vann. Veier er oversvømt, og togtrafikken i Gudbrandsdalen og Østerdalen er lammet.

Fortvilte boligeiere er evakuert, mens andre prøver å berge eiendeler og unngå tap av store verdier.

Det merker utsalgssteder for utstyr som kan bidra til å redusere ødeleggelse av privat eiendom. Etterspørselen er stor etter produkter som kan håndtere vann- og fuktskader.

500 prosent salgsøkning av regntøy



Ekstremværet Hans herjer i Valdres.

Ifølge pressekontakt Anders Wahl i Clas Ohlson har de solgt ni ganger så mange vannpumper som normalt i kjedens butikker. Også skotørkere og regnponchoer går unna som varmt hvetebrød.

Den våte sommeren kombinert med nedbørsmengdene under «Hans» har sendt salget av regntøy og gummistøvler til himmels, skriver TV 2. Salgsøkningen skal være på formidable 500 prosent.

I Drammensvassdraget er situasjonen fortsatt uavklart. Flomtoppen vil trolig nå høydepunktet i løpet av fredag eller lørdag. I mellomtiden forbereder befolkningen seg på ødeleggelser etter elven allerede har gått over sine bredder flere steder.

– Det er mye vann i de fire sjøene i Drammensvassdraget. Alt skal forbi Drammen, så jeg vil tro at Drammenselva mest kritisk, sier hydrolog Inger Karin Engen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB.

Enkle grep for å begrense mulige vannskader

Seksjonsleder for beredskap i Drammensregionens brannvesen (DRBV), Hans Martin Paulsen sier til Drammens Tidende at lokalbefolkningen kan gjøre enkle grep for å begrense mulige vannskader. I tillegg bør strømmen skus av.

– Man kan kjøpe en pumpe på Biltema, Jula og så videre. Særlig om du bor på et utsatt område. De pumpene er vel så gode som våre, og det er jo en del av egenberedskapen å være forberedt, sier Paulsen.

Skademeldingene etter ekstremværet «Hans» fortsetter å strømme inn til forsikringsselskapene. Innlandet, Oslo og Viken har klart flest skader.

– Omfattende skadeomfang

Forsikringsselskapet Gjensidige har hittil fått inn 1280 skademeldinger etter uvære.

– Vi har full beredskap i alle ledd for å kunne ta imot henvendelser og gi råd til kundene våre, som er i en vanskelig situasjon. Skadeomfanget er allerede omfattende, men det er først når vannet trekker seg tilbake fra de stedene «Hans» har herjet mest, at man får det fulle bildet, opplyser kommunikasjonssjef Line Marcelius i Gjensidige til NTB.

Kommunikasjonssjef i Frende Forsikring, Heidi Tofterå Slettemoen, skriver i en pressemelding at de forventer en kraftig økning i antall innmeldte skader i dagene som kommer når skadene etter flommen blir mer synlige og dokumentert.

– Skademengden øker time for time. Det vil ta tid å få hjelp ut til alle. Vi jobber på spreng og alle skal få hjelp, men når det er over 4000 skader betyr det stort press på hjelp fra skadebegrensere, takstpersoner og håndverkere. Noen må dessverre vente, konstaterer Tofterå Slettemoen.

– Ødeleggelsene hadde vært enda større uten det

Hus er tatt av skred i Ål kommune. Ødeleggelsene er store. Ekstremværet Hans har gjort ødeleggelser på vei og flere jordskred har gått i Hallingdal. Les mer Lukk

Hun berømmer folk i alle de flomrammende områdene.

– De har gjort en kjempejobb i forkant. Vi er sikre på at ødeleggelsene hadde vært enda større uten det. Nå er det viktig at alle vet at de kan sette i gang med opprydningsarbeidet selv, mens de venter på hjelp, understreker Slettemoen.

Forsikringsselskapet If har ved 11-tiden torsdag passert 800 skademeldinger på eiendommer og innbo. Mange av skadene er store, både hos bedrifter og private.

– De neste to-tre døgnene vil det komme inn mange flere skader, både fra ekstremværet, men også etterdønningene: Flom i flere vassdrag og jordskred mange steder, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If til NTB.

– Tingene dine kan erstattes, det kan ikke du

Forsikringsselskapene oppfordrer boligeiere til å ta bilder av skadene og ikke kaste det som er ødelagt før det er registrert. Tepper og gulvbelegg som er fuktskadet bør imidlertid fjernes, men ikke dersom det er risiko for liv og helse.

– Derfor skal du ikke begynne å rydde før det er trygt for deg selv og de rundt deg. Tingene dine kan erstattes, det kan ikke du. Så ikke ta noen sjanser når naturkreftene står på som verst, advarer kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring.

Meteorologisk institutt definerer ekstremvær som sjeldent vær som fører til stor fare for liv og verdier. De siste årene har Norge hatt mellom én og to ekstremvær-varsler i året. Ifølge Meteorologisk institutt bidrar global oppvarming til økt hyppighet av noen typer ekstremvær.