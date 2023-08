Kraftig økning i antall sauer som blir tatt av ulv – to streifulver får skylda

NTB

Antallet sauer som er tatt av ulv, har steget kraftig, ifølge Miljødirektoratet. To streifulver fra Sverige trekkes fram som årsaken.

Skader fra ulv har nærmest blitt femdoblet sammenlignet med i fjor, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Det ser ut til at det særlig er to streifulver fra Sverige som er ansvarlige for den største andelen av skadene fra ulv. Her er det særlig områder rundt Eidsvoll og deler av Trøndelag og Møre og Romsdal som peker seg ut. Enkeltindivider av ulv kan forårsake store skader når de streifer inn i områder med store mengder frittgående sau, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Samtidig er antall skader fra bjørn om lag halvert i samme periode, mens skader fra jerv og kongeørn er på samme nivå som i fjor.

Per 1. august var det meldt inn 1404 skadde eller døde sauer hvor man mistenkte rovvilt for å stå bak. Undersøkelser fra Statens naturoppsyn har fastslått at 658 av disse sauene ble skadd eller drept av rovvilt.

«Dette er en økning sammenlignet med de tre foregående årene, hvor tapstallene har vært rekordlave. Antallet rovviltskader har ikke vært så høyt siden 2018, da det ble påvist 848 skader per 1. august. Likevel er årets tall blant de seks årene med lavest antall rovviltskader siden 2002», skriver direktoratet.