Store vannmengder på vei mot Drammen: – Det er ikke over ennå

Beredskapsminister Emilie Enger Mehl besøkte ordføreren i Drammen torsdag morgen. Vannet i elva stiger stadig og ventes å stige ytterligere.

– Det er ikke over selv om sola skinner og det ser fredelig ut, sier justis- og beredskapsminister Mehl til NTB.

Torsdag morgen møtte hun Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg for å få et overblikk over situasjonen i Drammen, hvor elva har steget betraktelig. Ifølge NVE er det 50-årsflom i store deler av Drammensvassdraget – det er ventet at Hønefoss og Drammen vil bli hardt rammet av vannskader.

– Vi ser sterke bilder fra lenger nord i de områdene hvor Hans har herjet verst. I Nesbyen er det katastrofebilder, og i Hønefoss er det kritisk.

– Alt vannet som har vært der, skal gjennom her også, sier Mehl.

Se video: Hans ødeleggelser: – Fy fader!

Forberedt

Elva har steget betraktelig i Drammen og er ifølge NVEs anslag ventet å stige ytterligere i tiden fremover. Det er satt opp flomvern langs elven for å beskytte mot de enorme vannmassene.

– Kommunen har stått på og gjort mye forberedende tiltak for å begrense skadene. Det er mange aktører involvert i forberedelsene her, sier Mehl.

Selv om regnværet har gitt seg, er det viktig at folk fortsetter innsatsen, understreker hun.

– Det er bra at det har sluttet å regne. Det kan bli noe mer opptørking i terrenget. Men denne krisen er ikke over, og folk må følge med og sikre eiendelene sine, sier Mehl, som legger til at det kan bli flere stengte veier i Drammen som følge av det stigende vannet.

Store vannmengder i Drammen gjør det vanskelig å komme seg fram rundt elva. Les mer Lukk

– Regjeringen skal stille opp

Ødeleggelsene er omfattende etter ekstremværet Hans. Flere steder er bebyggelse er ødelagt, veier er stengt og toglinjer berørt. Forsikringsselskapene har blitt rent ned av skademeldinger.

– Jeg tenker på alle dem som står midt oppi dette, og det er sterkt å se ødeleggelsene. Regjeringen skal også stille opp i etterkant når skadene skal rettes opp i, sier Mehl.

– Det viktigste er at ikke dette ikke går utover liv og helse.