Finnmarkspolitikere håper Statnett kan frigi strøm fra Melkøya

NTB

På grunn av løftet om at gassturbinene på Melkøya skal fortsette, kan Statnett frigi kapasitet i nettet, mener politikere i Finnmark.

Equinor har reservert 400 megawatt for å sikre seg nok kraft og kapasitet til elektrifiseringen av Melkøya. Men gasskraftverket på Melkøya har konsesjon fram til 2033. Dermed behøver ikke Equinor å båndlegge denne kraftreserven.

I tillegg lover regjeringen at den fornybare kraftproduksjonen i Finnmark skal øke minst like mye som den planlagte forbruksøkningen ved Hammerfest LNG innen 2030.

Dermed kan denne reserverte kraften frigis, mener både ordfører Monica Nielsen (Ap) og varaordfører Jan Martin Rishaug (Ap) i Alta.

– Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa i etterkant av pressekonferansen at elektrifiseringen av Melkøya ikke skal kobles opp mot dagens nett. Det bør derfor være uproblematisk å frigi dagens kraft som er reservert av Equinor, til næringsutvikling i Alta og resten av fylket, sier Nielsen til Altaposten.

Konsernsjef Hilde Tonne i Statnett er ikke avvisende til dette.

– Det at gassturbinene blir værende gjør at vi antakeligvis kan ha mer fleksibilitet og ta høyere risiko når det gjelder tilknytning av andre prosjekter. Når man gir grønt lys til at gassturbinene blir der, gir det en dynamikk som vi synes er interessant, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett til bransjebladet Montel news.