NTB

Dette er blant de ventede hendelsene torsdag 10. august.

Prisveksten i juli

Statistisk sentralbyrå offentliggjør prisveksten i juli. Prisveksten har ligget på rundt 6,5 prosent hver måned de siste fem månedene.

Sentralbanken har et mål om en stabil prisvekst på to prosent over tid, men har ikke vært i nærheten av dette.

Forhåndsstemmingen starter

I dag starter den ordinære forhåndsstemmeperioden for Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023. Perioden varer fram til siste fredag før valgdagen.

Forhåndsstemme kan man gjøre fra hvilken som helst kommune i landet. Skal man stemme på valgdagen må man gjøre det i et valglokale i kommunen man er folkeregistrert i.

Trumps rådgivere møter i retten

To av tidligere president Donald Trumps rådgivere møter i retten i Florida torsdag etter at aktoratet har utvidet tiltalen og lagt til en tredje person i saken som omhandler ekspresidentens omgang med hemmelige dokumenter.

Donald Trump er tiltalt for brudd på spionasjeloven for å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter etter at han gikk av og flyttet ut av Det hvite hus. De nye anklagene går på ytterligere ulovlig oppbevaring av forsvarsdokumenter, samt for å ha forhindret rettsvesenet.

Inflasjonstall fra USA

USA legger fram tall for prisveksten i juli. Myndighetene i USA har et mål om at inflasjonen skal ligge på 2 prosent. Den amerikanske sentralbanken har gjennomført flere rentehevinger for å få inflasjonen ned til dette nivået.

I juni steg prisene med 3 prosent sammenlignet med samme måned året før.

Hovland i PGA-sluttspillet i Memphis

I dag starter den første av tre turneringer i PGA-sluttspillet, og der er det 37 millioner kroner til vinneren. I den siste av de tre turneringene står vinneren igjen med hele 18 millioner dollar.

Det norske golfesset Viktor Hovland er blant deltakerne. Nordmannen er nummer sju på resultatlisten i PGA denne sesongen og er dermed i god posisjon til å kjempe om de gjeveste plasseringene.