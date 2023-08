Skoleelev ble dømt til fengselsstraff etter å ha jukset med legeerklæring

NTB

En elev ved en videregående skole i Telemark ble dømt til betinget fengsel etter å ha forfalsket legeerklæring.

Eleven risikerte å miste skoleplassen på grunn av for høyt udokumentert fravær, og løsningen ble å levere en forfalsket legeerklæring på at han hadde vært syk ti ganger vinteren og våren 2023, skriver Telemarksavisa.

Skoleeleven ble siktet for dokumentfalsk og måtte møte i Telemark tingrett denne uka. Der tilsto han at legeerklæringen var falsk. Elevens forsvarer ba om at mannen måtte få en bot, blant annet fordi han senere skaffet seg en ekte legeerklæring.

– Retten kan ikke se at den ettersendte legeerklæringen får betydning for straffutmålingen. Av den seneste legeerklæringen fremgår det kun at siktede har kommet på time og fortalt legen om enkelte av fraværene, skriver retten, ifølge avisen

Mannen ble dømt til 14 dager betinget fengsel.