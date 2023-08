Terrordømt kvinne kastes ut av Norge

NTB

En kvinne som i 2019 ble dømt for deltakelse i IS, kastes ut av Norge.

Kvinnen har lenge hatt et utvisningsvedtak mot seg, men har hatt et vern mot å bli sendt til Somalia. Nå mener Justisdepartementet at hun ikke lenger trenger et slikt vern, melder NRK.

– Det er konkludert med at returvernet er bortfalt. Som en følge av det er utvisningsvedtaket effektuert. Av hensyn til saken er det ikke mulig å kommentere nærmere nå, skriver seniorrådgiver i Justisdepartementet, Andreas Bjørklund, i en epost til NRK.

– Jeg har ingen kommentarer til saken, skriver kvinnens forsvarer, advokat Svein Holden, i en tekstmelding til NRK.