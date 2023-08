NTB

Det er frykt for at brua ved kraftverket på Braskereidfoss skal ryke, ifølge NRK.

Det er allerede frykt for at demningen der skal briste. I 15.30-tida ble journalister og skuelystne bedt om å trekke seg unna på grunn av fare for at brua skal ryke, skriver NRK.

Det kommer stadig mer vann i elva.