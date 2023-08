Deler av Hønefoss evakueres

NTB

Beboere i flere bydeler i Hønefoss evakueres som følge av flom i Storelva. Ringerike kommune får bistand fra Røde Kors og Sivilforsvaret.

– Det vil bli iverksatt evakuering av beboere i området Eikeli og Benterud. Ifølge NVEs beregninger er dette områder som nå er spesielt utsatt, skriver kommunen på sine nettsider. Her nevnes også området Schjongslunden, som ligger nær Storelva.

De ber folk redde det som er av verdier og sikre eiendommene sine.

– Det er ikke frivillig, man skal ut, sier politiførstebetjent Igor Popovic i Hønefoss-politiet til Ringerikes Blad.

Midt på dagen onsdag foregikk et intenst arbeid med å bygge flomvern langs Storelva. Ordfører Kirsten Orebråten fortalte at busser og drosjer ble rekvirert til evakueringen.

Rundt tusen mennesker

Operasjonsleder Roger Aaser i politiet opplyste til Dagbladet i 11.30-tiden at de var i gang med å evakuere om lag 1000 personer i Hønefoss.

– Jeg kan ikke si noe mer enn at vi kan bekrefte at vi har startet evakuering av cirka 1000 personer i de utsatte områdene, sa han til avisa.

I tillegg til Eikeli og Benterud må beboere i områdene Holttangen, Hengsle, Hofsfossveien, Vesterntangen og Støalandet forberede evakuering, opplyser kommunen.

De som kommer seg bort på egen hånd, bes om å oppsøke et evakueringssenter på Klækken Hotell.

Ringerike kommune skriver på sine nettsider at flommen er på 500-årsnivå. NVE kan ikke bekrefte dette overfor NTB, men opplyser at det er 50-årsflom ved Bagn i Valdres. Vannmassene her vil etter hvert nå Hønefoss, etter først å ha passert innsjøen Sperillen.

Flomtopp i vente

Det er den kraftige økningen i vannmengden i Storelva som er årsaken til evakueringen. Flomtoppen er ventet i morgen eller natt til fredag.

Sørøst politidistrikt opplyser i en pressemelding at evakueringen vil bli opprettholdt til torsdag morgen, og kanskje lenger.

– Ingen personer er meldt savnet eller alvorlig skadd som følge av skredene som har gått, skriver de.

Politiet ber folk om å unngå å kjøre i Hønefoss sentrum så langt det er mulig. De viser til at mange husstander skal evakueres, og flere fraktes med buss.

Også gjestene på en campingplass ved Onsakervika i nabokommunen Hole evakueres, ifølge Ringerikes Blad. Årsaken er stigende vannstand i Tyrifjorden.

Har du bilder eller video fra flommen? Send oss gjerne på tips@abcnyheter.no