Ruset mann stjal bil med hundevalper i – slapp valpene ut ved McDonalds

NTB

En mann i 40-årene er dømt til fengsel etter at han i ruset tilstand stjal en bil der det var to hundevalper, før han slapp dem ut ved McDonalds.

Det var på kvelden julaften i 2021 i Nannestad at eieren av bilen tok med seg de to valpene på fem og seks måneder ut i bilen. Ifølge eieren var det ned mot 17 minusgrader denne kvelden, og han startet motoren før han gikk inn en kort tur for å hente flere ting.

Da han kom ut igjen, var bilen med hundene i, borte.

Det viste seg senere at en mann i 40-årene, som befant seg i nærheten og som var ruset på alkohol og narkotika, hadde satt seg i bilen og kjørt av gårde med den til Oslo. Ved McDonalds på Alnabru slapp han de to hundene ut av bilen. Etter hvert returnerte han til Nannestad, hvor han ble pågrepet av politiet.

Den tiltalte mannen møtte ikke da saken gikk i Romerike og Glåmdal tingrett tirsdag denne uken, men har tidligere erkjent forholdet i politiavhør.

– I politiforklaring har tiltalte forklart at han slapp ut hundene fordi de begynte å bjeffe, og at han ikke ville ha dem innestengt. Han tenkte det var bedre at de fikk komme ut enn å være innestengt. Han slapp dem ut fordi han var redd de skulle fryse i hjel i bilen, står det i dommen.

Tingretten dømmer mannen til 40 dagers fengsel for brukstyveri av bilen, ruskjøring, narkotikabruk og for å ha hensatt dyr i hjelpeløs tilstand. Han er også dømt til en bot på 20.000 kroner.

Det gikk bra med valpene etter at to personer på Alnabru fikk tak i dem, og de ble gjenforent med eieren 1. juledag.