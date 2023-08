Forsvarer: Siktet mann tilstår drap på kvinne på hotell i Bergen i juli

NTB

Mannen som er siktet for drapet på en ukrainsk kvinne på Magic Hotel i Bergen i juli, tilstår at han knivstakk kvinnen.

– Han har endret forklaring på den måten at han erkjenner at han stakk henne med kniv slik at hun senere døde, sier mannens forsvarer, advokat Per-Erik Gåskjenn, til Bergens Tidende.

Tilståelsen kom i et avhør på Bergen politistasjon onsdag. Mannen har tidligere nektet straffskyld. Han har vært varetektsfengslet siden 6. juli.

Ukrainske Kateryna Kozhoma (31) døde 4. juli, kort tid etter at hun ble funnet knivstukket på Magic Hotel i Solheimsveien i Bergen. En 39 år gammel mann fra Aserbajdsjan er siktet for drapet. Avdøde og siktede har vært gift og hadde et barn sammen, men var i en prosess der de skulle gå fra hverandre.

Advokaten sier klienten hans er lei seg og skammer seg veldig.

– Han har hatt en form for blackout og sjokk og skjønner at han husker mer og mer om hva som skjedde. Han innser at han må bidra til å oppklare saken, og det ønsker han også, sier Gåskjenn.

Politiadvokat Are Nygård Bergh bekrefter at siktede tilsto drapet i avhør onsdag.

– Han har erkjent at han drepte, og han har forklart hvorfor han gjorde det. De nye opplysningene er et viktig gjennombrudd i etterforskningen, sier Bergh.