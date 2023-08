Kraftverk i Våler hardt skadet i flommen

Det blir ikke noen sprengning av demningen på Braskereidfoss i Våler kommune. Deler av damkonstruksjonen har bristet.

Det har vært vurdert å sprenge demningen etter at vann trengte inn i kraftverket. Direktebilder fra VG viser at deler av demningen har bristet og at store vannmengder fosser gjennom der.

– Beslutningen om å avvente ytterligere tiltak er tatt av Hafslund Eco, som eier kraftstasjonen, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt til NTB.

Demningen ved Braskeieidfoss har kollapset. Ekstremværet Hans setter sitt preg og vannet fosser nedover Glomma.

– Krevende situasjon



Han forteller at det nå har begynt å renne vann gjennom en vei og en jordvoll på vestsiden av kraftverket og demningen. Det er dette som synes på direktebildene fra VG. Siden har flere deler av demningen også bristet.

– Hvis det skjer litt og litt, er det det beste. Det er en løpende beslutning. Dette er en krevende situasjon som vi ikke har noen erfaring med, sier Teigen.

Han understreker at politiet, de andre nødetatene, Sivilforsvaret og Hafslund Eco følger situasjonen løpende.

– Vi har gode ressurser på stedet, og vi forberedelser oss også på alle mulige scenarioer nedover elven, sier Teigen.

Trengt gjennom fyllingsdam

– Det ser ut det som har skjedd er at vannet har trengt seg gjennom fyllingsdammen som ligger på siden av kraftverket, da finner vannet en vei videre nedover i vassdraget, sier kommunikasjonssjef Per Storm-Mathisen i Hafslund Evco til NTB.

Fyllingsdammen er en del av selve damkonstruksjonen.

– Foreløpig ser det ut til at denne vannavledningen går bra, sier Storm-Mathisen.

– Hva skjer videre?

– Man observerer utviklingen, og har foreløpig vurdert at det ikke skal sprenges. Vi følger situasjonen tett og vurderer fortløpende tiltak i samarbeid med politiet og Forsvaret.

– Har dere vært borte i denne typen hendelser tidligere?

– Ikke som jeg kjenner til.

