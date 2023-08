Gjensidige, If og Tryg har foreløpig fått inn rundt 1700 skademeldinger under ekstremværet

Ekstremværet «Hans» har truffet Østlandet med kraftig regnvær og Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for svært kraftig regn, flom og jordskred i Viken nord for Oslo, Innlandet og deler av Trøndelag.

NTB

Tre av landets største forsikringsselskaper har så langt mottatt rundt 1700 skademeldinger knyttet til ekstremværet Hans.

Gjensidige melder onsdag morgen at de har registrert nærmere 800 skader, If melder om over 500 skader, mens Tryg Forsikring per onsdag morgen har registrert 410 skader.