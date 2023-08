Norwegian inngår milliardkontrakt med Forsvaret

Et fly fra Norwegian ar av fra Oslo lufthavn Gardermoen.

NTB

Norwegian er tildelt en fireårig avtale for forsvarssektorens flyreiser i Norge og Norden. Avtalen har en totalverdi på om lag én milliard kroner.

Avtalen omfatter rundt 250.000 reiser årlig for ansatte i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell, skriver Norwegian i en pressemelding onsdag morgen.

– Vi er svært glad for å kunne øke tilbudet vårt i Nord-Norge. Det vil blant annet gi våre nordnorske kunder en større fleksibilitet med langt flere avganger og ruter. Nord-Norge er et viktig marked for oss, og tilbudet blir langt bedre fra og med neste år, sier kommersiell direktør Magnus Maursund i Norwegian.

Vant tilbake avtalen fra SAS

Norwegian hadde i perioden 2008 til 2019 samme flyavtale med Forsvaret, men tapte den deretter til SAS, som hadde den fram til dagens avtale ble inngått.

Norwegian vil nå gjeninnføre direkteruten fra Oslo til Bardufoss med 17 ukentlige avganger, samt fly fra Oslo til Lakselv med to ukentlige avganger. Selskapet vil også tilby direkterute fra Oslo til Kirkenes hele året, opplyser selskapet.

Forsvarskontrakten trer i kraft fra første kvartal i 2024 og gjelder for fire år.

Widerøe er med på laget

Sammen med Norwegian er også Widerøe tildelt en rammeavtale på flyreiser for Forsvaret de neste fire årene. Widerøe har vunnet rutepakken for innlandsreiser med hovedvekt på Bergen som utgangspunkt, samt flyreiser internt i Nord-Norge, opplyser Widerøe i en pressemelding.

Avtalen har en årlig verdi på 35 millioner kroner, og starter opp 1. februar 2024.