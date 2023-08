INP over sperregrensen på meningsmåling

NTB

Industri- og næringspartiet (INP) klatrer over sperregrensen på augustmålingen fra Nettavisen.

4,6 prosent av de spurte sier at de ville stemt Industri- og næringspartiet om det var stortingsvalg i morgen. Dermed er partiet større enn både KrF og MDG, som begge havner under sperregrensen på målingen.

– Vi har ventet og ventet og ventet på det 4-tallet. Vi har håpet at vi kunne klare det i løpet av valget, men innerst inne egentlig ikke trodd på det. Nei, så inderlig! Jeg er helt målløs, sier partileder Owe Ingemann Waltherzøe i INP til Nettavisen.

INPs fremgang kan ha en sammenheng med Frps periode i regjering, tror førsteamanuensis Jørgen Bølstad ved Institutt for statsvitenskap, ved Universitetet i Oslo.

– Frp mistet kanskje litt taket på sine velgere etter å ha sittet i regjering. Dette har skapt en åpning for nye partier litt i samme område, og gjort det litt lettere for INP å etablere seg, for de har litt av det samme saksfokuset, sier han.

Mandatberegningen gir borgerlig flertall med 86 mandater, ett mer enn det som kreves for flertall på Stortinget.

Partienes oppslutning er som følger (endring fra julimålingen i parentes):

Høyre 26,8 (-2,2), Ap 19,1 (-1,7), Frp 13,8, (-0,7), SV 8,7 (+1,8), Sp 7,3 (-0,2) Rødt 5,4 (+0,5), Venstre 6 (+2,2), KrF 2,9 (-0,9), MDG 3,2 (-0,6) og INP 4,6 (+3,2).

Undersøkelsen er gjort av InFact 3. august. I alt 1039 personer er spurt om hvilket parti de ville stemt på om det var stortingsvalg i dag. Feilmarginene ligger mellom 1 og 2,7 prosentpoeng.