Naturvernforbundet spår et nytt Fosen i Finnmark

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, har ingen tro på at det er mulig å bygge så mye fornybar kraft i Finnmark i det omfanget regjeringen ønsker. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Naturvernforbudet mener det er helt urealistisk å bygge ut ny kraft i Finnmark i det omfanget regjeringen ønsker seg.

For å unngå at elektrifisering av Melkøya støvsuger Finnmark for kraft, mener regjeringen det skal bygges ut 3,6 terawattimer ny kraftproduksjon innen 2030. Det tilsvarer den årlige produksjonen i fem altakraftverk.

Den nye kraften vil i all hovedsak måtte komme fra ny vindkraft på land.

– Det blir garantert en ny Fosen-sak, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet til Klassekampen.

Det blir umulig uten dramatiske konflikter med samiske rettigheter og lokaldemokrati, mener Naturvernforbundet.

– Jeg har ingen tro på at dette er mulig å kombinere med hensyn til lokaldemokrati og samiske interesser. Det vil kreve en rekke hastevedtak både på utbygging av nett og vindkraft. I den rekken av hastevedtak ligger garantert en ny Fosen-sak, sier han.