NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 9. august.

To mistet livet i ulykke på E39 i Kristiansand

To personer omkom i en frontkollisjon mellom to biler på E39 ved Fidjane like vest for Kristiansand i natt.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 00.35.

En drøy time senere opplyste Agder politidistrikt at to av de involverte i ulykken er erklært døde av lege på stedet. En tredje person er skadet og sendt til sykehus. Ingen av de omkomne er identifisert. Derfor er heller ingen pårørende varslet. De omkomne satt i hver sin bil.

Listhaug vil ha folkeavstemning om elektrifisering av Melkøya

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ha folkeavstemning om elektrifisering av naturgassanlegget på Melkøya.

Hun sier til NRK at hun frykter dyrere strøm og kraftmangel i fylket, og vil at folk i Finnmark skal si sin mening om regjeringens vedtak.

– Innbyggerne i Finnmark, som er de som blir hardest rammet, bør som et minimum få lov til å si ja eller nei til elektrifisering. Jeg tror det kommer til å bli et unisont nei, sier Frp-lederen.

Droner skutt ned i Moskva

Russisk luftvern har i natt skutt ned to droner som hadde kurs mot Moskva, sier hovedstadens ordfører Sergej Sobjanin. Det er verken meldt om drepte, sårede eller ødeleggelser.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder i en uttalelse at Ukraina sto bak droneangrepet, som er minst det tredje nær Moskva på én uke. Russland hevder at Ukraina også står bak de tidligere angrepene. Droneangrepene mot Russland finner sted etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 30. juli advarte om at «krig» kommer til Russland, og at landets «symbolske sentre og militærbaser» skal være mål.

Kina rammet av deflasjon

Konsumprisene i Kina falt 0,3 prosent i juli, fremkommer det av tall som landets statistiske sentralbyrå la fram i natt norsk tid. I juni var prisutviklingen flat. Man må tilbake til februar 2021 til forrige gang det var fall i prisnivået i Kina.

Deflasjon er det motsatte av inflasjon og beskriver fallende priser på varer og tjenester utløst av en rekke faktorer, blant annet lavere forbruk.

33 døde i oversvømmelser i Beijing

Dødstallet fortsetter å stige i Kina etter at tyfonen Doksuri har dumpet enorme mengder nedbør over den nordøstlige delen av landet. I hovedstaden Beijing har myndighetene nå registrert til sammen 33 omkomne i oversvømmelser. I tillegg er 18 savnet, ifølge tall som var oppdatert i natt norsk tid.

Nesten 1,29 millioner mennesker er rammet av uværet. 59.000 boliger er ødelagt og 147.000 boliger har fått store skader. Mandag denne uken opplyste kinesiske myndigheter at 14 personer er døde i oversvømmelser i byen Shulan nordøst i landet.

Ruud videre i Masters-turneringen i Toronto

Norges tennisess Casper Ruud slo tsjekkiske Jiri Lehecka og er klar for tredje runde av storturneringen i Toronto. Nordmannen vant med settsifrene 7–6 og 6–4.

Storturneringen i Toronto er en del av oppvarmingen til US Open. Ruud spilte seg fram til semifinalen i Toronto i fjor, der det ble tap for polske Hubert Hurkacz.