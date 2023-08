Kulturminister Lubna Jaffery positiv til et tredje kjønn

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap), sier hun personlig er tilhenger av en tredje kjønnskategori. Her taler hun under regjeringens pridemottakelse i Oslo tidligere i år. Foto: Astrid Pedersen / NTB

NTB

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) sier til Vårt Land at hun personlig er tilhenger av en tredje kjønnskategori.

28. juni ble Lubna Jaffery (Ap) presentert som ny Kultur- og likestillingsminister etter at Anette Trettebergstuen måtte gå av.

Nå har Jaffery fått utredningen av en tredje juridisk kjønnskategori i fanget. Den nye statsråden har tidligere uttalt til Vårt Land at hun personlig er for en slik kategori, men at det er for tidlig å si noe om hvordan jobben skal gjøres. Nå sier hun til Vårt Land at departementet fortsatt arbeider med saken, og at ingenting er avgjort.

Hun påpeker at utredningen om en tredje juridisk kjønnskategori ble levert fra Bufdir til departementet rett før sommer- og ferieavvikling.

– Nå jobber folk i departementet med saken og går gjennom utgreiingen og hva Bufdir peker på. Dette er et så viktig tema, og det fortjener en grundig behandling, sier hun.

– Det som er viktig for meg å understreke, er at det er en grunn til at vi satte i gang den utredningen. Det var nettopp fordi vi vet gjennom undersøkelser at mange ikke-binære har krevende liv. Da kan en tredje kjønnskategori være med på å lette noe av den følelsen av å ikke høre til.