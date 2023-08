90 personer evakueres i Sel i Gudbrandsdalen

NTB

Politiet evakuerer 90 personer fra boligområder i Sel kommune i Gudbrandsdalen på grunn av rasfare. De banker på dører for å få folk ut av husene sine.

Boligområdene er ved tettstedet Dale, like vest for Otta. Det er stor bekymring for området, sier politiets innsatsleder, Erlend Flotten, til Gudbrandsdølen Dagningen.

– Det har gått noen små ras på Nyseterjordet, sier Flotten.

Det er sendt ut alarm til alle berørte, som har fått beskjed om å møte ved en nærliggende idrettshall.

Politiet går sammen med Sivilforsvaret for å banke på dører for å sørge for at alle evakueres.