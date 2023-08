Hus tatt i nytt skred i Ål – flere personer evakueres

NTB

Ett hus er tatt i et nytt, stort skred i Ål i Hallingdal tirsdag kveld. Ingen personer er meldt savnet. Flere personer evakueres.

Politiet fikk melding om skredet klokken 20.50.

– Det dreier seg om et stort ras. Ingen mennesker er meldt savnet. Flere personer blir evakuert derifra nå, skriver Sørøst politidistrikt på X/Twitter.

Uværet Hans har ført til flere skred i Ål tirsdag. Et annet hus ble tatt i et annet ras i Ål tidligere på dagen. En bil ble også tatt i raset. Én person som befant seg i huset, ble sendt til legevakt for sjekk.