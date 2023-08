18-åring døde etter å ha fått smittsom hjernehinnebetennelse

Ingvild Nordøy mener det er viktig at ungdommer tar kontakt med lege om de kjenner symptomer.

En 18 år gammel mann fra Bærum døde etter å ha fått smittsom hjernehinnebetennelse. Nå går Rikshospitalet ut ved en kraftig advarsel til ungdommer.

– Vi har hatt innlagt en 18 år gammel mann med en svært alvorlig og sjelden type hjernehinnebetennelse, som anses som smittsom, og han døde i dag. Han har vært på reise med flere ungdommer i Europa, opplyste seksjonsleder Ingvild Nordøy ved Oslo universitetssykehus på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Symptomer på smittsom hjernehinnebetennelse er blant annet feber, hodepine, kvalme, oppkast og diaré. Nordøy understreker at dersom man har opplevd disse symptomene, bør man ta kontakt med lege.

Ungdommer blir allerede oppfordret til å vaksinere seg mot sykdommen inn mot russetiden.

Høy dødelighet

18-åringen døde av en type betennelse som er svært sjelden i Norge, men som er mer vanlig lenger sør i Europa. Derfor må ungdommer være særlig oppmerksomme på den ved gruppereiser, understreker Nordøy.

Det dreier seg om meningokokk type B. Det er en bakterie som både gir hjernehinnebetennelse, men også sepsis – altså blodforgiftning. Den har høy dødelighet, og det går ofte dårlig med dem som overlever.

Rundt ti prosent av ungdommer i Norge har mikroben i halsen, men den er sjelden invasiv, ifølge Nordøy. Dette betyr at den sjelden skaper problemer. I Norge var sist man registrerte denne typen hjernehinnebetennelse tilbake i 2014.

Intensivlege Andreas Barratt-Due forteller om et sykdomsforløp som gikk veldig fort og hvor den unge pasienten ble svært syk og mistet bevisstheten.

– Vi vet at han følte seg dårlig. Det startet litt diffust, man føler seg litt slapp, trett og giddalaus. Så får man kanskje hodepine og kaster opp. Men så får man et bevissthet som blir sløret, og i dette tilfellet kom dette ganske sent, sier Barrat-Due.

– Dypt tragisk

Alle ungdommer i Bærum som var på russetur til den greske øya Ios i uke 30, skal tilbys forebyggende behandling mot hjernehinnebetennelse.

Det skriver Bærum kommune.

De oppfordrer derfor ungdommene til å oppsøke legevaktene i Oslo eller Bærum for å få utdelt antibiotika.

– Dette er dypt tragisk og mine tanker går til familie og venner. Det er viktig at alle tar godt vare på hverandre og benytter seg av de tilbudene som blir gitt fra helsevesenet og kommunen, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.