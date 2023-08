Uværet kan skape trøbbel for innhøsting av korn

En bil kjører i overvannet på en avkjøring på E6 ved Kløfta. Ekstremværet «Hans» har truffet Østlandet med kraftig regnvær og Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for svært kraftig regn, flom og jordskred i Viken nord for Oslo, Innlandet og deler av Trøndelag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Snart skal kornet på Østlandet høstes inn, men det voldsomme uværet gjør det vanskelig å kjøre tunge maskiner på åkeren.

– Vi må ha en opptørk før vi skal kjøre store, tunge maskiner. Vi må få en endring i værsystemet før vi er trygge på å komme ut, sier Harald Solberg i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Kornavlingene ser imidlertid ut til å greie seg bra.

– Avlingsmessig så tror jeg det er lite skade som har skjedd.

Det er fare for at kraftig regn og vind slår ned kornet så det legger seg, men Solberg sier denne utfordringen er vel så stor i lettere regn.

– Hvis det kommer fint regnvær som legger seg på planta, skal det ikke store vindpustet til, sier Solberg.

Værsommeren startet med tørke i Sør-Norge, men så kom juli med mer nedbør. Det har ført til at mye korn har vokst ulikt i mange åkre.

– Vi ser at åkrene som begynte å bli gule, nå har blitt helt grønne. Skudd har kommet seint som er helt grønne nå, og det gjør at mange, spesielt nord for Oslo, må utsette innhøstingen, sier landbruksrådgiveren.

For poteter kan det være ille med oversvømmelse på jordet, da poter kan drukne hvis de blir stående under vann. Men ifølge Solberg har det aller verste uværet har rammet områder hvor det hovedsakelig drives gressproduksjon.