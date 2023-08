NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 8. august.

Tre utenlandske fisketurister savnet på kysten utenfor Bømlo

Tre utenlandske fisketurister er savnet etter en fisketur utenfor Bømlo i Sunnhordland. Hovedredningssentralen Sør-Norge har satt i verk en større leteaksjon.

– Tre personer meldte mandag kveld at de sto fast på en holme og ikke kom seg videre på grunn av uværet. De hadde kontakt med politiet tidligere på kvelden, men vi får nå ikke tak i dem, sier vakthavende redningsleder Andreas Nesheim ved HRS.

37 maskingevær og 156 maskinpistoler innlevert til politiet

Under årets våpenamnesti ble det levert inn over 18.000 våpen. Hagler og rifler dominerer, men det ble også levert inn et par tusen pistoler og revolvere. Under årets våpenamnesti, som varte til 1. juni, kunne folk levere inn ulovlige våpen uten å risikere straff.

I alt ble det levert inn nesten 16.000 hagler og rifler. I tillegg fikk politiet inn nesten 800 revolvere, 1759 pistoler, 156 maskinpistoler og 37 maskingevær, melder Bergens Tidende. Til sammen ble det innlevert 18.658 våpen.

Vannføringen i Akerselva øker – kommunen advarer

Vannføringen i Oslos største elv Akerselva er nå 20 ganger så høy som normalt. Nå ber kommunen folk være forsiktige.

I forberedelsene til den varslede nedbøren har vann- og avløpsetaten kontinuerlig økt vannmengden nedover elva. Etaten venter at de må øke vannføringen i elven ytterligere i dagene fremover.

Vannføringen er mandag kveld på 20 kubikkmeter per sekund, normalvannføring på denne tiden av året er 1 kubikkmeter per sekund.

Sør-Korea evakuerer speidere

Sør-Korea har startet evakuering av mer enn 36.000 speidere på den internasjonale speiderleiren sørvest i landet, før tyfonen Khanun treffer land senere i uken. Speiderne kommer fra over 150 land. Nesten 700 av speiderne er fra Norge. Deltakerne skal innkvarteres i blant annet hovedstadsområdet, og det blir lagt opp til alternative programmer som skal vare til leirens opprinnelige avslutningsdag 12. august.

Tyfonen Khanun ventes å treffe den sørlige delen av Sør-Korea torsdag. Deretter forflytter den seg videre nordover Koreahalvøya.

USA-utsending i møte med kuppledere

USAs viseutenriksminister Victoria Nuland har møtt kupplederne i Niger. Hun beskriver samtalene som vanskelige. Møtet førte ikke til umiddelbar bevegelse i forsøket på å reversere kuppet og gi makten tilbake til den demokratisk valgte presidenten Mohamed Bazoum, forteller hun. Hun opplyser at hun ble nektet å møte Bazoum, som hun sa er plassert i husarrest.

Halvannen uke har gått siden en gruppe generaler grep makten i Niger, og reaksjonene fra omverdenen har vært sterke. Militærkuppet er blitt fordømt av både vestlige og afrikanske land. Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas har truet med militærmakt hvis juntaen ikke trekker seg og gir makten tilbake til presidenten.

Oversvømmelser i Åre i Sverige

Innbyggerne i den svenske byen Åre har fått beskjed om å holde seg innendørs etter at ekstremværet Hans har utløst oversvømmelser. Susabäcken har gått over sine bredder og dratt med seg grus og jord. Store mengder vann fosser gjennom byen, sier befal Henrik Jönsson ved redningssentralen for Mitt Norrland.

I natt ble det derfor sendt ut varsel til innbyggerne i Åre kommune, og samtlige veier i kommunen, samt E14 gjennom Åre, er helt stengt.