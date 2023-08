37 maskingevær og 156 maskinpistoler innlevert til politiet

Politiet fikk i år inn nesten 800 revolvere, 1759 pistoler, 156 maskinpistoler og 37 maskingevær. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

NTB

Under årets våpenamnesti ble det levert inn over 18.000 våpen. Hagler og rifler dominerer, men det ble også levert inn et par tusen pistoler og revolvere.