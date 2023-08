Ekstremværet Hans: Ikke like intense byger ventet tirsdag

Ekstremværet Hans har bydd på problemer i store deler av Sør-Norge. Her fra Vestre Hurdalsveg mot Hurdal som måtte stenge på grunn av flom. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

NTB

Ekstremværet Hans har herjet i store deler av Sør-Norge mandag. Uværet fortsetter tirsdag, men vil by på mindre intense byger, ifølge meteorologene.

– Været vil fortsette med byger i morgen, men de blir trolig ikke like intense. Det kan bli en del timevis strekk med rolige timer, sier meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB mandag kveld.

Han opplyser om at det stort sett er de samme områdene som vil være utsatt tirsdag som mandag. Regnet vil kunne oppleves å komme i bølger, noe som betyr at det kan bli stopp i en time eller to før det kommer nye byger.

Mandag er det områdene mellom Oslo og nordover til vestsiden av Mjøsa som har hatt mest nedbør.

Drammen (65,2 mm), Bjørnholt i Oslo (55,2 mm) og Vest-Torpa i Innlandet (50,9 mm) toppet de offisielle målestasjonene fram til klokken 18, men Granerød understreker at offisielle målestasjoner ikke plukker opp alt og at det kan ha vært mer nedbør andre steder.

Granerød forteller også at kraftige byger har beveget seg nordover i Innlandet og mot Trøndelag, og at det har vært mye nedbør også disse stedene.

Det er ventet kraftige byger i løpet av kvelden og natten, og farevarslene gjelder derfor fortsatt. I de kraftigste bygene kan det komme opp mot 20–30 millimeter i timen.