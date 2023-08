TV Visjon Norge-gründer Jan Hanvold (72) hjem til Norge i ambulansefly

Den omstridte TV-predikanten ble lagt i kunstig koma etter et kraftig hjerteinfarkt under en reise til USA. Nå er han på vei tilbake til Drammen.

Ifølge avisen Norge IDAG skal Hanvold ha ligget i kunstig koma i om lag én uke.

Etter at han ble vekket opp av legene skal 72-åringen ha blitt frakoblet maskinene som holdt hjertet i gang. Nå har legene vurdert det forsvarlig å sende Hanvold hjem til Norge med ambulansefly.

Visjon Norge har tidligere skrevet at det ble gjennomført et kirurgisk inngrep på sykehuset i Minneapolis i delstaten Minnesota, før legene bestemte seg for å legge Hanvold i kunstig koma.

Hanvold var allerede innlagt på sykehuset da han fikk infarktet. Dette kan trolig ha berget livet hans, ifølge mannens pårørende.

– Det var en fantastisk opplevelse

Hans kone, Inger Hanvold (55), har fortalt på sosiale medier at ventilatoren ble fjernet, og erstattet med en pustemaske da ektemannen ble vekket fra koma. Han skal ha respondert på spørsmål fra leger og nærmeste familie.

– Det ble rask bedring i hans tilstand. Det var en fantastisk opplevelse for dem som var til stede, leger og familie, skrev Visjon Norge på sine nettsider.

72-åringen flys med ambulansefly fra Minneapolis til Gardermoen. Flyet er ventet å lande mandag kveld, skriver Norge IDAG. Deretter venter innleggelse på Drammen sykehus.

Ble slått personlig konkurs



Jan Hanvold har en broket bakgrunn som forretningsmann og omreisende predikant. I 1989 stiftet han Vision Bibel Center (VBC) som skulle drive misjonsvirksomhet og utdeling av bibler i Øst-Europa under konseptnavnet Bibelen For Alle, ifølge Wikipedia.

Forretningene kom etter hvert ut av kontroll, og endte i serie konkurser i 1989. Hanvold ble slått personlig konkurs, fikk konkurskarantene og ble idømt 120 dagers fengselsstraff hvorav 45 dager ubetinget.

I 2003 etablerte Jan Hanvold den kristne TV-kanalen Visjon Norge. I 2016 anslo NRK at Hanvold i tillegg hadde samlet inn over én milliard norske kroner gjennom Visjon Norge.