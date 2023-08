Jordskredfaren på Romerike oppgraderes til rødt nivå

NTB

Ekstremværet Hans tar med seg kraftig nedbør til Østlandet mandag, og en lang rekke farevarsler er sendt ut. Også kollektivtransporten påvirkes.

– Det er nok fra mandag ettermiddag og utover det blir verst, sa vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt til NTB ved 8-tiden mandag.

Det er fremdeles Innlandet fylke og de nordre delene av Buskerud som ligger an til å bli hardest rammet av uværet – først og fremst med kraftig nedbør.

– Men det er også merkbart mer vind enn vanlig. Vi har et farevarsel for vind ute i deler av Agder og Rogaland, sa Mjelstad.

Han forklarer at det lokalt kan komme opp mot 30 millimeter nedbør per time.

Klokken 16 mandag skal Statsforvalteren i Innlandet møte kommunene og fylkesberedskapsrådet i forbindelse med håndteringen av ekstremværet.

Avinor godt forberedt

Litt etter klokken 12 mandag opplyste Meteorologisk institutt på X/Twitter at Hans er godt på vei over svenskegrensen.

Avinor sier de er godt forberedt på uværet. Foreløpig ser det ut til at det kun er Oslo lufthavn som vil bli påvirket.

– Det som kan skje, er at det blir begrensninger når det gjelder sikt, og at det derfor blir større mellomrom mellom flyene. Det kan føre til noe forsinkelser, men det skal veldig mye til at flyplassen stenger ned, sier kommunikasjonssjef Harald Kvam ved Oslo lufthavn til NTB.

Han ber passasjerene om å møte opp som planlagt og følge med på beskjeder fra flyselskapene.

– Det viktigste i dag er å beregne god tid til flyplassen. Inne i terminalen går ting som vanlig, så det er nok viktigere å følge med på om toget eller bussen går, forklarer Kvam.

Color Line kansellerer avganger

Som følge av uværet har ferjeselskapet Fjord Line innstilt en avgang mellom Kristiansand og Hirtshals.

Selskapet Color Line har innstilt samtlige avganger til Hirtshals tirsdag. Det gjelder både avganger fra Kristiansand og fra Larvik. I tillegg er den siste avgangen fra Hirtshals til Larvik mandag kveld kansellert.

– Denne beslutningen har vi tatt på bakgrunn av de vurderingene våre kapteiner har gjort av været, sier Erik Brynhildsbakken, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, til NTB.

Brynhildsbakken forklarer at det ikke er nedbøren som er relevant for skipene til Color Line, men vind, vindretning og bølgehøyde.

Rødt farevarsel

Ved 12-tiden mandag ble farevarselet for jord- og flomskred for kommunene Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker og Nes oppgradert til rødt nivå.

Også kommunene Skjåk og Lesja i Gudbrandsdalen er lagt til det røde varslet, viser oversikten på varsom.no. Samtidig er kommunene Sogndal, Aurland og Hol inkludert i gult varsel.

– Svært mange skredhendelser ventes. Flere kan få store konsekvenser. Store hendelser kan nå bebyggelse, vei eller jernbane og forårsake vesentlig redusert fremkommelighet, står det på varsom.no.