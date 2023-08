Avinor: Godt forberedt på ekstremværet

Avinor forteller at de er godt forberedt på ekstremværet Hans. Foreløpig ser det ut til at det kun er Oslo lufthavn som vil bli påvirket. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Avinor oppfordrer passasjerer til å møte opp på flyplassen som vanlig. Foreløpig er det kun Oslo lufthavn som ser ut til å bli påvirket av ekstremværet.

– Morgenrushet har gått ganske greit. Vi er godt forberedt på dette og har mannskaper på plass, sier kommunikasjonssjef Harald Kvam ved Oslo lufthavn til NTB.

Mandag ventes det at ekstremværet Hans når Østlandet. Kvam forteller at de har gjort tiltak som å gå over avløp og pumper.

Foreløpig ser det ut til at det kun er Oslo lufthavn som vil bli påvirket av uværet.

– Det som kan skje er at det blir begrensninger når det gjelder sikt, og at det derfor blir større mellomrom mellom flyene. Det kan føre til noe forsinkelser, men det skal veldig mye til at flyplassen stenger ned, sier Kvam.

Han ber passasjerene om å møte opp som planlagt, og følge med på beskjeder fra flyselskapene.

– Det viktigste i dag er å beregne god tid til flyplassen. Inne i terminalen går ting som vanlig, så det er nok viktigere å følge med på om toget eller bussen går, forklarer Kvam.

– Passasjerene skal uansett være trygge på at sikkerheten kommer først. Hvis flyene går, så er det trygt å fly, sier han.