Hund angrep brannkonstabel – eieren nekter å betale forelegg

NTB

En brannkonstabel ble angrepet av en hund mens han var på jobb i Stokke i mars i fjor. Hundens eier fikk et forelegg etter angrepet, men nekter å betale.

Hundeeieren ble ilagt et forelegg på 6500 kroner for brudd på hundeloven, fordi politiet mener han som hundeholder har «unnlatt å forebygge eller avverge at hunden rettsstridig angrep eller skadet en person» da han lot hunden gå løs, skriver Tønsbergs Blad.

Brannkonstabelen som ble angrepet, sier brannvesenet ble tilkalt for å hjelpe en hest som hadde satt seg fast i en innhegning.

– Da jeg og en kollega ankom, og jeg gikk ut av bilen, sto hunden 5–6 meter fra meg og begynte å bjeffe, sier han til avisa.

– Da jeg tok tak i dørhåndtaket og snudde meg rundt for å sette meg inn i bilen, tok den løpefart, hoppet på meg og beit meg i beinet. Jeg hadde på meg utrykningsbukse og ull under, og det var hull i begge, fortsetter han.

Brannkonstabelen sier han fikk stivkrampesprøyte og et arr etter hendelsen.

Hundeeieren, som ikke vil betale forelegget og må møte i retten 15. august for å svare på anklagene, ønsker ikke å kommentere saken overfor Tønsbergs Blad.