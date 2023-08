Trygg Trafikk krever strengere krav for godkjenning av sykkelhjelmer

NTB

Sykkelhjelm er den fremste beskyttelsen syklister har mot hodeskader. Nå etterlyser Trygg Trafikk og Tryg Forsikring nye krav for godkjenning av hjelmer.

I dag godkjennes alle sykkelhjelmer som selges i Norge etter CE-standard. Dette inkluderer kun testing av rette støt.

Trygg Trafikk og Tryg Forsikring vil derimot ha testing også av skrå støt.

– Skrå støt er mer representativt for en ekte sykkelulykke og risikoen for hodeskader er størst dersom du blir utsatt for et skrått støt med rotasjonskraft, sier kommunikasjonsrådgiver Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk vil i tillegg ha økt bruk av såkalte Mips-hjelmer. Mips er et tolagssystem i hjelmer, som gir ekstra beskyttelse for hjernen.

– Vi i Trygg Trafikk har anbefalt Mips-hjelmer i mange år, men vi ser at det er veldig få som vet hva det er, sier Hansen.

En undersøkelse gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring viser at kun 1 av 10 vet hva Mips er, til tross for at teknologien har eksistert i over 25 år.