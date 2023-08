Ingen værproblemer i Innlandet i natt

NTB

Innlandet ser ut til å bli episenteret for ekstremværet Hans, men det har ikke vært noen problemer natt til mandag, ifølge politiet.

Innlandet politidistrikt opplyser mandag morgen til NTB at de ikke har hørt om problemer på grunn av været, til tross for at det har regnet en del.

– Vi har ikke hatt noen værrelaterte meldinger i natt, men det blir spennende å se hva som skjer utover dagen, sier oppdragsleder Mats Aamodt hos politiet.

Statsforvalteren i Innlandet satte søndag krisestab i forbindelse med ekstremværet. Det er ventet opp mot 100 millimeter nedbør i enkelte deler av fylket mandag og tirsdag.