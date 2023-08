Flere krav om tvangssalg av boliger

Ferske tall viser at antall begjæringer om tvangssalg av boliger har økt kraftig siden i fjor. Foto: Tore Meek / NTB

NTB

I Oslo har antall begjæringer om tvangssalg av boliger økt med 28 prosent i første halvår sammenlignet med første halvår i 2022.

Økte renter og høyere priser gjør at flere blir tatt til retten fordi de ikke klarer å betjene gjelden sin. I Oslo gjelder dette nesten 1200 boligeiere, skriver E24/Aftenposten.

– Det kan være hvem som helst. Det er ofte folk som mister jobben, er i jobbskifte, har problemer i familierelasjoner og går gjennom et samlivsbrudd, sier Marius A. Rød, advokat i Bing Hodneland.

Bakgrunnen for økningen er at boligprisene er langt høyere i Oslo enn i andre byer, og folk har mye høyere gjeld. Da treffer renteøkningene mye hardere. På toppen kommer økte priser på mat, strøm, drivstoff og andre ting.

Flere økonomer E24 har vært i kontakt med understreker at de totale tallene på begjæringer om tvangssalg fortsatt er lave. Så lenge arbeidsledigheten er lav, er de ikke veldig bekymret for at antall begjæringer vil fortsette å øke.

En begjæring om tvangssalg skjer når folk ikke klarer å betjene gjeld som er sikret med pant i boligen. Da kan kreditor gå til tingretten og kreve at boligen selges. Boligeierne får en frist til å gjøre opp for seg, men om de ikke klarer det, kan tingretten beslutte at boligen må selges.