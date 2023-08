Ekstremværet: Molde kommune har satt krisestab

NTB

Molde kommune har satt krisestab i forbindelse med det kommende ekstremværet. Kommunen sier de må være forberedt på blant annet jord- og flomskred.

Molde kommune opplyser at kriseledelsen søndag deltok i et møte med Statsforvalteren sammen med øvrige berørte kommuner i fylket, samt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Meteorologisk institutt.

– De ber kommunene om å være forberedt på flom, jordskred, stengte veier, strømbrudd og manglende mobildekning, skriver kommunen.

Den kommunale veien i Meringdal i Eresfjord vil fortsatt være stengt for alminnelig ferdsel etter steinrasene 30. juli. De som oppholder seg i dalen, anbefales å reise ut derifra, siden kommunen ikke kan garantere for farbar vei de neste dagene.

Det opplyses også at fylkesvei 6010 kan bli stengt på kort varsel. Det blir i så fall ikke mulig å kjøre ut av området, og all ferdsel må skje på andre måter. Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune anbefaler derfor alle som bor langs veistrekningen om å reise ut av området før veien eventuelt stenges. Molde kommune vil tilby overnatting i Molde natt til tirsdag for de som trenger tilbud om det.