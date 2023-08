Politiet: Person knivstukket i Sandefjord

NTB

En mann i 30-årene ble søndag kveld knivstukket på en privatadresse i Sandefjord og er alvorlig skadd, opplyser politiet. En jevnaldrende mann er pågrepet.

– Politiet mottok melding fra AMK like før klokken 21 om at en person var knivstukket på en privat adresse i Sandefjord. I meldingen kommer det fram at gjerningspersonen har dratt fra stedet, sier operasjonsleder i Sørøst politidistrikt Kamilla Aardal til NTB.

Hun forteller at politiet da startet søk og fikk kontroll på vedkommende etter fem minutter. Han ble pågrepet ikke langt unne stedet der hendelsen fant sted.

– Begge er menn i 30-årene, sier operasjonslederen.

– Fornærmede er alvorlig skadd og kjørt sykehus, skriver politiet på X/Twitter.

Fornærmede og gjerningspersonen skal kjenne hverandre, men operasjonslederen ønsker ikke si noe om relasjonen mellom de to. Hun ønsker heller ikke si noe om hendelsesforløpet.